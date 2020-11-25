Ağaca çarpan aracın otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'da, otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Kaza, KütahyaAfyonkarahisar Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sağır yönetimindeki 59 YT 446 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.Kazada, çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır'ın, olay yerinde hayatını kaybetti.
23 yaşındaki Mehmet Sağır'ın cenazesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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