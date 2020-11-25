DPÜ STF’den ARDEB Projesine araştırmacı desteği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Ahmet Aktaş, TÜBİTAK 1001 projesinde araştırmacı olarak görev alacak.

Yürütücülüğü Ege Üniversitesi tarafından yapılan ve araştırmacıları arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aktaş’ın da bulunduğu “FV Tabanlı Elektrikli Araç Kablosuz Şarj ve Dinamik Enerji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 programları arasında desteklenmeye layık bulundu.



“FV Tabanlı Elektrikli Araç Kablosuz Şarj ve Dinamik Enerji Yönetim Sistemi Geliştirilmesi projesi”

Söz konusu proje, yenilenebilir enerji kaynak çeşidi olan fotovoltaik paneller tarafından üretilen enerjinin bir elektrikli aracın kablosuz olarak şarj edilmesini içeriyor. Önerilen proje yapısıyla dinamik enerji yönetim algoritması sayesinde fotovoltaik panel tarafından üretilen enerjinin optimum şekilde kullanılması sağlanacak ve projenin özgünlüğünü oluşturan kablosuz elektrikli araç şarj ünitesi ile 7,4 kW güç kapasitesi ile bir elektrikli araç kablosuz olarak şarj edilecek. Ayrıca dinamik enerji yönetim algoritması sistemde bulunan güç değişimlerini algılayıp, elektrikli araç bataryasının kaliteli ve kesintisiz şekilde şarj olmasını sağlayarak batarya grubunun çevrim ömrünü arttıracak. Elektrikli araçların gelecekteki şebekesinde önemli bir yer alacak fotovoltaik panellerin ihtiyaç fazlası enerji üretimi de proje kapsamında ele alınarak elektrikli araç bataryasının aşırı şarj olmasını engellenip enerjiyi şebekeye aktarması sağlanacak.

Elde edilen başarıdan dolayı gururlu ve projenin hayata geçecek olmasından heyecanlı olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aktaş, Proje Yürütücülüğünü üstlenen Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça’yı ve proje araştırmacıları Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Ali Durusu ve Dr. Ramazan Ayaz’ı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Şengör’ü, Balıkesir Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyit Ahmet Sis’i ve proje danışmanı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Savaş Selamoğluları’nı kutladığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.