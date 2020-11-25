DPÜSEM İle DPÜ İLTEM arasında iş birliği anlaşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi ile İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi arasında eğitim ve teknik iş birliği anlaşması imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer ve DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül katıldı.

DPÜ’den yapılan açıklamaya göre, iki merkez arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile DPÜ İLTEM’in sahip olduğu çağdaş cihaz altyapısı, DPÜSEM’in eğitim faaliyetlerindeki deneyimi ve altyapı olanakları ile organize edilecek. Cihazların eğitim, öğretim faaliyetlerinde kullanılması ile akademi, kamu ve sanayinin gereksinim duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine destek olacak sertifikalı programlar gerçekleştirilecek. DPÜ İLTEM, teknolojik altyapısı ile sunduğu test/analiz hizmetleri, DPÜSEM’in gerçekleştireceği organizasyonlar ile eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerine de katkı sağlayacak. İş birliği kapsamında akademisyenler, lisansüstü eğitim gören öğrenciler, kamu ve özel sektör çalışanları ve ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmek isteyenler için mühendislik, temel bilimler, moleküler biyoloji, tersine mühendislik ve eklemeli imalat alanlarında sertifikalı eğitim programları düzenlenecek. Toplumun katılımına açık eğitimler ile de katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmaya, mesleki kariyerlerini desteklemeye, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliğinin önemli ölçüde gelişmesine katkıda bulunulacak.

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