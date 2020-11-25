Kütahya Belediyesi'nden “Kadına Şiddete Hayır” standı

Kütahya Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Belediye Hizmet Binası giriş katında toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla “Kadına Şiddete Hayır” standı açtı.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye hizmet binası girişinde açılan “Kadına Şiddete Hayır” standında Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu resim ve gösteri materyalleri kullanıldı.

İslam dininde ve Türk toplumunda yüzyıllardan günümüze kadınlara verilen değerin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Alim Işık, “Kadına yönelik şiddet haberlerini üzülerek her gün görüyoruz. Şiddetin şekli, adı ne olursa olsun kabul edilemez. Hele ki kadına verdiği değer ile ön plana çıkan İslam Dinin mensupları ve Türk toplumun bireyleri olarak. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözünden hareketle kadınlarımızla birlikte her alanda omuz omuza var olmamız gerekiyor. Kütahya Belediyesi olarak kadına şiddetin önüne geçmek için göreve geldiğimizde başlattığımız Kadın, Çocuk Danışma ve Dayanışma Merkezi Projemizi hayata geçirdik. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için belediyemiz hizmet binası giriş katında ‘Kadına Şiddete Hayır’ standı açtık” dedi.

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