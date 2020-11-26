Vali Ali Çelik: "Her birimiz sorumluluk alacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ali Çelik: "Her birimiz sorumluluk alacağız"

İHA

Vali Ali Çelik: "Her birimiz sorumluluk alacağız"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıya, kadına yönelik şiddetin olmadığı daha parlak bir geleceği temsil eden turuncu renkli maskeyle katılım sağlandı.
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Kadına şiddete karşı turuncu maske
Toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Engin Korkmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, bazı daire müdürleri ile STK Temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kadına yönelik şiddetin olmadığı daha parlak bir geleceği temsil eden turuncu renkli maskeyle katılım sağladı.

“TopyekÜn mücadele gerekiyor”
Kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede başarıya ulaşmak için topyekûn bir mücadele gerekliliğine vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Toplumsal anlamda karşı karşıya kaldığımız sosyal problemler olarak değerlendirdiğimizde birkaç husus öne çıkıyor. Bunlardan birisi trafik, diğeri toplumsal olarak bizi yaralayan en önemli konulardan kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri. Sorunun çözümü sistematik bir bakış açısıyla mümkün. Bu yalnızca kolluk birimleri tarafından çözülecek bir sorun değil. Bu bir süreç yönetimi ve her kurumun inisiyatif alarak işin içinde olması gerekiyor” dedi.

“Hedef sıfır şiddet”
Kadına karşı şiddet olgusunun yalnızca Türkiye’nin değil tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ve çözmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Vali Çelik, “Ülkemiz bu anlamda birçok ülkeden iyi durumda. Ancak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun da ifade ettiği gibi kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri anlamında bir bile çok fazla. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin ortadan kaldırılması için topyekûn bir seferberlik gerekiyor. Her birimiz sorumluluk alacağız. “Sıfır şiddet” anlayışıyla fonksiyonları tanımlayacak, iş birliğiyle bu alana zuhur edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Üst düzey hassasiyetle çalışıyoruz”
Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında üst düzey bir hassasiyetle çalışıldığını belirten Vali Çelik, “Şiddet Önleme Merkezince (ŞÖNİM) 2020 yılı içerisinde ilimizde bin 257 kadın, 75 erkek ve 53 çocuk olmak üzere bin 385 kişiye psikososyal, tıbbi, hukuki, maddi destek, barınma için yönlendirme, danışma ve rehberlik hizmeti verildi. 302 Kadın ve 149 çocuk olmak üzere 451 vatandaşımıza kadın konukevimizde hizmet sunuldu” dedi.

“Sorun çözme kabiliyetimizi ortaya koymalıyız”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 20202021 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında yayımlanan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İç Genelgesi çalışmaları takibinin yoğun şekilde yapıldığına dikkat çeken Vali Çelik, “Her Çarşamba ilimizde meydana gelen olayların vaka analizlerini tek tek değerlendiriyoruz. Şiddet uygulayanlara yönelik her hafta “Öfke Kontrolü ve Stresle Baş Etme Yolları” seminer programları düzenliyoruz. Kamu personelimiz başta olmak üzere şiddetin önlenmesine yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Kadının bilinçlenmesi şiddetin önlenmesinin bir parçası. Kadın bilinçlenmezse mücadelenin bir yönü her zaman eksik kalacak. Kurum organizasyonunu etkinleştirip sorun çözme kabiliyetimizi ortaya koymalıyız” diye konuştu.

“KADES hayat kurtarıyor”
Kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “KADES uygulamasının kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Sadece kadınların kullanabildiği uygulamayı kamu kurumlarımızdaki personelimizin telefonuna indirmesi, eşini, dostunu uygulama hakkında bilgilendirmesi son derece önemli. Uygulama sayesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınlar, tek bir dokunuşla kolluk kuvvetlerimize ulaşarak yardım alacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye ve Ukrayna atletizm milli takımları Kütahya’da kampa girdi
YEREL HABERLER Türkiye ve Ukrayna atletizm milli takımları ...
Aslanapa,'da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısı
YEREL HABERLER Aslanapa,'da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele' ...
Tavşanlı’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” toplantısı
YEREL HABERLER Tavşanlı’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ...
Dumlupınar'da seyirci kapasitesi 7 bin 500 kişilik olacak
YEREL HABERLER Dumlupınar'da seyirci kapasitesi 7 bin 500 kişilik ...
Vali Çelik: “Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir davranış ve tutumu asla kabul etmiyoruz”
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir ...
Kütahya Belediyesi'nden “Kadına Şiddete Hayır” standı
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden “Kadına Şiddete Hayır” standı
Simav'da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri
YEREL HABERLER Simav'da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri
DPÜSEM İle DPÜ İLTEM arasında iş birliği anlaşması
YEREL HABERLER DPÜSEM İle DPÜ İLTEM arasında iş birliği anlaşması
DPÜ STF’den ARDEB Projesine araştırmacı desteği
YEREL HABERLER DPÜ STF’den ARDEB Projesine araştırmacı desteği
Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Emet'de kadınlara ‘KADES’ mobil programı tanıtıldı
YEREL HABERLER Emet'de kadınlara ‘KADES’ mobil programı tanıtıldı
Mera alanında gübreleme çalışmaları
YEREL HABERLER Mera alanında gübreleme çalışmaları
Ağaca çarpan aracın otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ağaca çarpan aracın otomobil sürücüsü hayatını ...
"Anadolu’nun her köşesinde bir öğretmenimizin imzası var"
YEREL HABERLER "Anadolu’nun her köşesinde bir öğretmenimizin imzası ...
Askerler, Oyuktepe Şehitliği’nde fidan dikti
YEREL HABERLER Askerler, Oyuktepe Şehitliği’nde fidan dikti
Zafer OSB’de altyapı için yer teslimi 30 Kasım’da
YEREL HABERLER Zafer OSB’de altyapı için yer teslimi 30 Kasım’da
Kütahya'nın Emet ilçesinde 82 cadde ve sokağa 14 günlük karantina
YEREL HABERLER Kütahya'nın Emet ilçesinde 82 cadde ve sokağa 14 ...
Emet'te 4 mahallede karantina
YEREL HABERLER Emet'te 4 mahallede karantina
Kütahya Belediyesi'nin 2021 yılı gider bütçesi arttı, gelir bütçesi azaldı
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nin 2021 yılı gider bütçesi arttı, ...
Kütahya'da AK Parti'nin yeni yönetimi göreve başladı
YEREL HABERLER Kütahya'da AK Parti'nin yeni yönetimi göreve başladı
Kütahya'da 30 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da 30 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Kütahya’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak tütün operasyonu
Geleceğe nefes için 4 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Geleceğe nefes için 4 bin fidan dağıtıldı
Öğretmenlerin fedakarlığını kısa film ile anlattı
YEREL HABERLER Öğretmenlerin fedakarlığını kısa film ile anlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X