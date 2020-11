Vali Ali Çelik: "Her birimiz sorumluluk alacağız"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıya, kadına yönelik şiddetin olmadığı daha parlak bir geleceği temsil eden turuncu renkli maskeyle katılım sağlandı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.



Kadına şiddete karşı turuncu maske

Toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Engin Korkmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz, bazı daire müdürleri ile STK Temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kadına yönelik şiddetin olmadığı daha parlak bir geleceği temsil eden turuncu renkli maskeyle katılım sağladı.



“TopyekÜn mücadele gerekiyor”

Kadına şiddet ve aile içi şiddetle mücadelede başarıya ulaşmak için topyekûn bir mücadele gerekliliğine vurgu yapan Vali Ali Çelik, “Toplumsal anlamda karşı karşıya kaldığımız sosyal problemler olarak değerlendirdiğimizde birkaç husus öne çıkıyor. Bunlardan birisi trafik, diğeri toplumsal olarak bizi yaralayan en önemli konulardan kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri. Sorunun çözümü sistematik bir bakış açısıyla mümkün. Bu yalnızca kolluk birimleri tarafından çözülecek bir sorun değil. Bu bir süreç yönetimi ve her kurumun inisiyatif alarak işin içinde olması gerekiyor” dedi.



“Hedef sıfır şiddet”

Kadına karşı şiddet olgusunun yalnızca Türkiye’nin değil tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ve çözmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Vali Çelik, “Ülkemiz bu anlamda birçok ülkeden iyi durumda. Ancak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun da ifade ettiği gibi kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri anlamında bir bile çok fazla. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin ortadan kaldırılması için topyekûn bir seferberlik gerekiyor. Her birimiz sorumluluk alacağız. “Sıfır şiddet” anlayışıyla fonksiyonları tanımlayacak, iş birliğiyle bu alana zuhur edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Üst düzey hassasiyetle çalışıyoruz”

Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında üst düzey bir hassasiyetle çalışıldığını belirten Vali Çelik, “Şiddet Önleme Merkezince (ŞÖNİM) 2020 yılı içerisinde ilimizde bin 257 kadın, 75 erkek ve 53 çocuk olmak üzere bin 385 kişiye psikososyal, tıbbi, hukuki, maddi destek, barınma için yönlendirme, danışma ve rehberlik hizmeti verildi. 302 Kadın ve 149 çocuk olmak üzere 451 vatandaşımıza kadın konukevimizde hizmet sunuldu” dedi.



“Sorun çözme kabiliyetimizi ortaya koymalıyız”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 20202021 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında yayımlanan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İç Genelgesi çalışmaları takibinin yoğun şekilde yapıldığına dikkat çeken Vali Çelik, “Her Çarşamba ilimizde meydana gelen olayların vaka analizlerini tek tek değerlendiriyoruz. Şiddet uygulayanlara yönelik her hafta “Öfke Kontrolü ve Stresle Baş Etme Yolları” seminer programları düzenliyoruz. Kamu personelimiz başta olmak üzere şiddetin önlenmesine yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Kadının bilinçlenmesi şiddetin önlenmesinin bir parçası. Kadın bilinçlenmezse mücadelenin bir yönü her zaman eksik kalacak. Kurum organizasyonunu etkinleştirip sorun çözme kabiliyetimizi ortaya koymalıyız” diye konuştu.



“KADES hayat kurtarıyor”

Kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “KADES uygulamasının kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Sadece kadınların kullanabildiği uygulamayı kamu kurumlarımızdaki personelimizin telefonuna indirmesi, eşini, dostunu uygulama hakkında bilgilendirmesi son derece önemli. Uygulama sayesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınlar, tek bir dokunuşla kolluk kuvvetlerimize ulaşarak yardım alacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.