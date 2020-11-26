Kütahya'daki 'Saklıgöl' havadan görüntülendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesi içerisinde yer alan 'Saklıgöl', vatandaşların hafta içi ve hafta sonlarını geçirdikleri mekanların başında geliyor.

Saklıgöl’ün eşsiz manzarası İHA tarafından havadan görüntülendi. Yapay bir göl olan Saklıgöl'ün çevresinde yürüyüş ve piknik alanları bulunuyor. Bilhassa hafta sonları vatandaşların manzara eşliğinde neşeli dakikalar geçirdiği göl, doğaya merakı olan herkesin ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, "Saklıgöl'ün her tarafı yeşil orman, oksijeni bol. Burası son baharın son günlerinde ayrı bir güzel." diye konuştular.

Vatandaşlar, göl ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

2000 yılında 42 bin metrekarelik alana yapılan Saklıgöl'ün 210 bin metreküplük su hacmi sahip olduğunu belirtildi.

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