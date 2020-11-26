Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde almak için başlattığı mahalle gezileri, Geven Mahallesi ile devam etti.

Başkan Işık, mahalle sakinleri ve Mahalle Muhtarı Ali Güler ile bir araya geldi. Başkan Işık, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Mahalle ziyaretleri kapsamında Geven Mahallemizi ziyaret ettik. Mahalle Muhtarımıza ve Geven sakinlerimize pandemi sürecinde mahallemize sahip çıktıkları ve bize gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. 2021 çalışma programımızda Geven Mahallemizde yapılacak çalışmalarla ilgili muhtarımızın ve hemşerilerimizin taleplerini aldık. Mahalle içerisinde ve Andız, Geven, İshak Seydi Mahallelerimiz arasında bağlantı yol yapımı, termal suyun bu bölgede etkin olarak değerlendirilmesi, mahalle girişlerine kamera takılması, kavşak düzenlemesi ve en önemlisi de doğalgaz taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi konusunda muhtarımızın taleplerini aldık. Bu hizmetlerimizi 2021 yılı içinde bir plan dahilinde mahallemize kazandırmak için çalışacağız. Bugüne kadar yapılanlar ve yapılacak olan hizmetlerin mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Geven Mahalle Muhtarı Ali Güler ise, konuşmasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Başkan Yardımcılarına yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. Güler, “Geven Mahallemize ve Kütahya’ya güzel hizmetler yapılacaktır. Başkanımıza bu konuda inanıyoruz. Mahallemiz termal bölge olarak yatırımcılara hazırdır. Termalin turizme kazandırılmasını bekliyoruz” dedi.

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