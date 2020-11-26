Kütahya’da günlük 4 bin kişinin test sonucu beklemeksizin sonuçlandırılacak

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya’ya Covid19 salgını mücadelesinde kullanılmak üzere yeni bir PCR cihazı alımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeni PCR cihazı alınmasıyla Kütahya Covid 19 testi çalışan cihaz sayısının 3’e çıktığını söyleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Bu 3 cihaz sayesinde günlük ortalama 4 bin kişinin test sonucu beklemeksizin sonuçlandırılabilecektir. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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