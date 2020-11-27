Tavşanlı OSB’ye yeni yatırımlar

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Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesinde halen faaliyete devam eden Nursan Kablo Donanımları firmasının büyüme kararı alarak, ilçede yeni yatırımlar için arsa talebinde bulunduğu bildirildi

Bu kapsamda, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz’ı makamında ziyaret eden firma yetkilileri ile yeni tahsis edilen parselin sözleşmesi imzalandı.

Kaymakam Kanyılmaz, Tavşanlı’nın kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlayacak yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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