Okullarda dezenfekte çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullarda dezenfekte çalışmaları

İHA

Okullarda dezenfekte çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde okullar yeni tip Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında dezenfekte edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada, '' (Covid19) tedbirleri kapsamında tatil edilen okullarımızda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Koruyucu kıyafetler ve özel donanımlarla okullarımızın her yerini dezenfekte ettik. Derslikler, oyun alanları, oyun grupları ile öğretmen ve idarecilerin kullandığı odalar temizlenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. Okullarımızdaki bu uygulamayı eğitim başladıktan sonra da her hafta sonu yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavşanlı OSB’ye yeni yatırımlar
YEREL HABERLER Tavşanlı OSB’ye yeni yatırımlar
İlk şehit öğretmenin oğlu: Ben babamın varlığını hiç yaşayamadım
YEREL HABERLER İlk şehit öğretmenin oğlu: Ben babamın varlığını hiç ...
Kütahya’da günlük 4 bin kişinin test sonucu beklemeksizin sonuçlandırılacak
YEREL HABERLER Kütahya’da günlük 4 bin kişinin test sonucu ...
Hisarcık’ta başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta başarılı öğrenciler altınla ...
Hisarcık’ta okul idarecilerine “Okulum Temiz Belgeleri” teslim edildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta okul idarecilerine “Okulum Temiz ...
TÜBİTAK Alan Bazlı Yetkinlik Analizi toplantısı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Alan Bazlı Yetkinlik Analizi toplantısı
Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da bir şüphelinin üzerinde bonzai ele ...
İŞKUR'dan eski hükümlü ve engellilere yönelik proje desteği
YEREL HABERLER İŞKUR'dan eski hükümlü ve engellilere yönelik proje ...
Başkan Işık: "Termal suyu etkin bir şekilde kullanacağız"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Termal suyu etkin bir şekilde ...
Kütahya'daki 'Saklıgöl' havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kütahya'daki 'Saklıgöl' havadan görüntülendi
Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı
Altıntaş'ta eğitim çalışanları için fidan dikildi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta eğitim çalışanları için fidan dikildi
"Kütahya Lisesi şehrimizin hafızası"
YEREL HABERLER "Kütahya Lisesi şehrimizin hafızası"
Başkan Demir vefat etti
YEREL HABERLER Başkan Demir vefat etti
Vali Ali Çelik: "Her birimiz sorumluluk alacağız"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "Her birimiz sorumluluk alacağız"
Türkiye ve Ukrayna atletizm milli takımları Kütahya’da kampa girdi
YEREL HABERLER Türkiye ve Ukrayna atletizm milli takımları ...
Aslanapa,'da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele' toplantısı
YEREL HABERLER Aslanapa,'da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele' ...
Tavşanlı’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” toplantısı
YEREL HABERLER Tavşanlı’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” ...
Dumlupınar'da seyirci kapasitesi 7 bin 500 kişilik olacak
YEREL HABERLER Dumlupınar'da seyirci kapasitesi 7 bin 500 kişilik ...
Vali Çelik: “Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir davranış ve tutumu asla kabul etmiyoruz”
YEREL HABERLER Vali Çelik: “Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir ...
Kütahya Belediyesi'nden “Kadına Şiddete Hayır” standı
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden “Kadına Şiddete Hayır” standı
Simav'da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri
YEREL HABERLER Simav'da ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri
DPÜSEM İle DPÜ İLTEM arasında iş birliği anlaşması
YEREL HABERLER DPÜSEM İle DPÜ İLTEM arasında iş birliği anlaşması
DPÜ STF’den ARDEB Projesine araştırmacı desteği
YEREL HABERLER DPÜ STF’den ARDEB Projesine araştırmacı desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X