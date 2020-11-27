Eski Başkan Hüseyin Sarıkaş vefat etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Hüseyin Sarıkaş, 64 yaşında hayatını kaybetti.
Alzheimer hastası olan eski başkan Hüseyin Sarıkaş, tedavi gördüğü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Bir süre Demokrat Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Sarıkaş, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe mezarlığı girişinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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