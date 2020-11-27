Kütahya´da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da uyuşturucu sattığı tespit edilen ve 48 suçtan poliste kaydı bulunan S.M., 2 evine eş zamanlı baskınla yakalandı. 6 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonda 600 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.M.'nin şehir dışından uyuşturucu getirerek, sattığını tespit etti. Ekipler, S.M.´nin Moymul ve İstasyon mahallelerindeki evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Narkotik köpeği Thor ile yapılan aramada paketlenerek satışa hazır hale getirilen 80 bin lira değerinde 600 gram bonzai ile 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 5 bin lira ele geçirildi.

48 suç kaydı olan S.M. ve uyuşturucu ticaretinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. ile O.B., V.Ç., E.K., S.S. ve Ş.B.A. gözaltına alındı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğü´ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-11-27 10:55:57



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