Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 4 ayrı ikamette yapılan aramada, 810 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Verilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde S. M. isimli şahsın Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getirerek çevresindeki torbacı diye tabir edilen şahıslara satışını yaptırdığı ve haksız kazanç sağladığı bilgileri elde edildi. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle müşterek yapılan çalışma ile S. M. isimli şahsın İstasyon ve Moymul Mahallelerinde bulduğu tespit edilen 4 ayrı ikamette gerçekleştirilen arama neticesinde, her biri 15 gram ağırlığında satışa hazır halde toplam 7 paket (105 gram) uyuşturucu bonzai maddesi, naylon poşet içerisinde, satışa hazır paketlemede kullanılacak 700 gram uyuşturucu bonzai maddesi, sigara tablası içinde 5 gram uyuşturucu bonzai maddesi olmak üzere toplam 810 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 41 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda adreslerde bulunan ve S. M. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen O. B. ,E. D. ,V. Ç. ,S. S. ,Ş. B. A. ve K. K. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında K. K. isimli şahsın Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunması nedeniyle arandığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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