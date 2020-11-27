22 yaşındaki genç hemşir korona virüsten hayatını kaybetti

Kütahya'da özel bir hastanede hemşir olarak çalışan 22 yaşındaki genç yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Kütahya'ya özel bir hastanede hemşir olarak çalışan Hasan Baştuğ (22) rahatsızlanınca korona virüs testi yaptırdı. Baştuğ’un testleri pozitif çıkınca kendisi tedavi altına alınırken, Emet ilçesi Aydıncık köyündeki ailesi de karantina altına alındı. Tedavi altına alınan Baştuğ'un durumu ağırlaşınca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve babası köyde karantinada, büyük anne ve büyükbabası Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olan genç hemşirin ölümü, köyde ve Emet ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. Baştuğ’un 2019 yılı Ocak ayında askerliğini tamamladıktan sonra terhis olduğu, bir süre sonra özel hastanede iş bulduğu öğrenildi. Genç hemşirin cenazesinin yarın Afyon ilinden getirilerek doğum yeri olan Emet'in Aydıncık köyünde defnedileceği öğrenildi.

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