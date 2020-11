Vali'den kış lastiği uyarısı

Kütahya Valisi Ali Çelik, "1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulaması başlıyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kış lastiği kullanımı konusunda duyarlı olması önem arz ediyor" dedi.

Kütahya merkez ve ilçelerinde karla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalarda alınacak tedbirleri görüşmek, değerlendirmelerde bulunmak ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere düzenlenen istişare toplantısı Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesiazaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla Kış Tedbirleri Koordinasyon Kurulu bir araya geldi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun’un sunumuyla başladı.

Artun; Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), kış tedbirleri hazırlık çalışmaları, ulaşım, trafik, sağlık, güvenlik, eğitim, barınma, tarım ve hayvancılık, enerji ve haberleşme tedbirleri, vatandaşların uyarılması, bilgilendirilmesi ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.



"Görevlerimizi eksiksiz yerine getireceğiz"

Kış mevsiminin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve vatandaşın kışı sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü belirten Vali Ali Çelik, “Sahada sorun varsa tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çözme gayretinde olmalıyız. Her kurum ve kuruluşumuza önemli görevler düşüyor. Bu görevleri eksiksiz yerine getireceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlardan da kış hazırlıklarını tamamlamalarını isteyen Vali Çelik, “Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için vatandaşlarımızdan başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. 1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulaması başlıyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kış lastiği kullanımı konusunda duyarlı olması önem arz ediyor. Alınması gereken tedbirleri zamanında alırsak herhangi bir aksaklığa meydan vermeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.