3 ilçenin itfaiye ekiplerine eğitim verildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Dumlupınar, Aslanapa ve Altıntaş itfaiye ekiplerine bir hafta süren eğitim verildiği bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Kütahya Valimiz Ali Çelik'in talimatları ile, Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar belediyelerimizin itfaiye ekiplerine ve Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerine, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bülent Buldu tarafından Altıntaş ilçemizde Bir hafta eğitim verildi. Hafta boyunca çeşitli tatbikatlar yaptırılarak bilgileri tazelendi. Verilen eğitimin İtfaiyecilerimiz
ve yangın ekiplerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu eğitimin gerçekleşmesinde Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.