Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi

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Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, DeliktaşDemirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden ve sona yaklaşılan 2020 yılı yatırım programında yer alan toplam uzunluğu 3 bin 300 metre ve 1,1 milyon TL maliyetli Deliktaş Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, vatandaşların istifadesine sunulacak yolun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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