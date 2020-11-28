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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ali Çelik, Dereli Termal Turizm Merkezi'ni inceledi

İHA

Vali Ali Çelik, Dereli Termal Turizm Merkezi'ni inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine bağlı Günlüce Köyü’nde hizmet veren Dereli Termal Turizm Merkezinde incelemelerde bulundu.
Günlüce Köyü muhtarlığı tarafından işletilen kaplıcaları gezen Vali Ali Çelik; açık ve kapalı havuzlar ile halk arasında fırın adı verilen mağara hakkında bilgiler aldı. Yaklaşık 40 derece kaynar suyu ve doğal görünümüyle Dereli Kaplıcalarının önemli bir potansiyel taşıdığını ifade eden Vali Çelik, sahip olunan potansiyel ve imkânların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Vali Çelik, yaptığı açıklamada, ''İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan turizm amaçlı ilave revizyon uygulamalı imar planını tamamlandı. Proje kısa sürede Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanacak. Ulaşım olarak Tavşanlı Emet Devlet yolu bağlantısı Dereli Kaplıcaları arasındaki 5 kilometrelik yolun, 2021 yılında altyapı güçlendirme ve onarım programına alınması planlanıyor'' dedi.
Vali Çelik’e İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Mallı ile İsmail Elmacı eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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