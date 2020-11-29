Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıs suçüstü yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şehre dışarıdan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptığı operasyonda 395 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgi doğrultusunda şahsın içinde bulunduğu araç tespit edilerek takibe alındı. Şehirlerarası otobüs terminalinde polisleri görünce kaçmaya çalışan şahıs kıskıvrak yakalandı.
Şahsın yapılan kaba üst aramasında ceketinin iç cebine gizlenmiş vaziyette 395 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Şüpheli S.T., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' kapsamında gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.