Başkan Ceyhun'dan Türkel'e teşekkür plaketi

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AK parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Halk Dansları Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Yusuf Türkel'i teşekkür plaketi takdim etti.

Ceyhun, "Kültürel Miras Platformu tarafından düzenlenen 'Solo Halk Dansları' yarışmasında 'Kütahya Yöresi Ferace Zeybeği' oyunu ile Türkiye birinciliği alarak ilimizi başarıyla temsil eden Yusuf Türkel kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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