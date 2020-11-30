Korona virüs balık satışlarını arttırdı

Kütahya'nın Hisarcık ilesinde Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar protein ve omega 3 bakımından zengin besinlerden biri olan balığı tercih ediyor.
Balıkçı esnafı Hüseyin Coşar, son günlerde Korona virüs salgınından dolayı omega 3 içeren ve bağışıklık sistemini güçlendiren balık satışlarında artış gözlendiğini söyledi.
Coşar,” Genellikle deniz ürünleri, omega 3 balık yağı içeren ürünlerin başında gelmektedir. Bu nedenle Korona virüs endişesi taşıyan, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler vatandaşlar protein ve omega 3 bakımından zengin, sindirimi en kolay besinlerden biri olan balığı tercih etmektedirler. Balık satışlarından çok memnunuz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.