Kış lastiği yoğunluğu başladı

Kütahya'da, yarından itibaren araçlara takılması zorunlu olan kış lastikleri için lastik tamircileri vatandaşların isteklerini karşılamak için büyük çaba sarf ediyor.

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağını hatırlatan Lastik ustası Mustafa Bilgili, işlerin son günlerde yoğun olduğunu söyledi.

Bilgili, "Zorunlu kış lastiği uygulaması ticari araçlar için yarın başlıyor. Araç lastiklerini değiştirmek isteyen vatandaşlarda bize geliyor onun son günlerde işlerimiz iyi. Gerek lastik değişimi olsun gerekse de lastik değişimi konusunda müşterilerimiz geliyorlar. Yazlık lastikler +7 derecenin altına düştüğünde sertleşme oluyor ve fren mesafesinin artmasına neden oluyor, onun için 7 derecenin altında ki havalarda tutunmanın iyi olması için bütün araçlarımızda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Vatandaşlara buradan tavsiyem kış lastiği alırken lastik üzerinde ki ürünün değerlerini gösteren göstergelere göre almaları gerekiyor. Bunlarda karda, buzda ve ıslak zeminde tutunma, fren mesafesi ve yakıt tasarrufu açısından önemli. Sadece ticari araç sürücüleri için değil buradan önerim tüm araç sahipleri kış lastiklerini taktırsınlar ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini alsınlar" dile konuştu.

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