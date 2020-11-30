Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa’dan temin edilen uyuşturucu maddeyi Kütahya’da satmak isteyen şahıslar kıskıvrak yakalandı. Tavşanlı ve Kütahya merkezde düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğünce Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonlarda; 21 gram bonzai, 11 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 6 adet 7,65 mm çapında tabanca ele geçirildi.
Narkotik köpeği Mola'nın da yer aldığı operasyonlarda T.K. ve M.K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.