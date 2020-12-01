Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince M. K.,M. Y., S. T. ve E. S. isimli şüphelilerin il merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisi elde edildi. Plakası tespit edilen şüphelilerin bulunduğu bahse konu araç KütahyaEskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 300 gram bonzai maddesi, 50 gram metamfetamin maddesi, 70 adet lyrica (sentetik ecza) hap, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Bölünmüş yol duvarı güçlendirme çalışmaları başladı
Ceyhun: İlk günkü aşkla, durmak yok yola devam"
YEREL HABERLER Ceyhun: İlk günkü aşkla, durmak yok yola devam"
Domaniç Dağları'nda klip çekildi
YEREL HABERLER Domaniç Dağları'nda klip çekildi
Hakan Akdaş: "Pazar yerleri kısıtlamanın dışında"
YEREL HABERLER Hakan Akdaş: "Pazar yerleri kısıtlamanın dışında"
Labrador cinsi köpek kedi yavrularına annelik yapıyor
YEREL HABERLER Labrador cinsi köpek kedi yavrularına annelik yapıyor
Hafızlar belgelerini aldı
YEREL HABERLER Hafızlar belgelerini aldı
Kazada yaralanan kedinin tedavisi için seferber oldular
YEREL HABERLER Kazada yaralanan kedinin tedavisi için seferber ...
Kütahya’da 1 köy ve 5 mahalledeki bazı adreslere karantina kararı
YEREL HABERLER Kütahya’da 1 köy ve 5 mahalledeki bazı adreslere ...
AK Parti'den Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar'a başkan ataması
YEREL HABERLER AK Parti'den Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar'a başkan ...
Başkan Işık: 'Ahmet Uluçay’ı rahmet ve minnetle anıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Işık: 'Ahmet Uluçay’ı rahmet ve minnetle ...
Zafer OSB’de yer teslimi yapıldı
YEREL HABERLER Zafer OSB’de yer teslimi yapıldı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kış lastiği yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Kış lastiği yoğunluğu başladı
Korona virüs balık satışlarını arttırdı
YEREL HABERLER Korona virüs balık satışlarını arttırdı
Kontrolü kaybeden tır yan yattı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolü kaybeden tır yan yattı: 1 yaralı
Başkan Ceyhun'dan Türkel'e teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun'dan Türkel'e teşekkür plaketi
KSBÜ'de seminer
YEREL HABERLER KSBÜ'de seminer
Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi
YEREL HABERLER Yaşam Parkı'na lavanta bahçesi
Başkan Işık: "İnköy'ün yeri ayrı"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "İnköy'ün yeri ayrı"
Simav’da ilk defa beton yol uygulaması
YEREL HABERLER Simav’da ilk defa beton yol uygulaması
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıs suçüstü ...
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X