DPÜ Eğitim Fakültesi'nde akademik yükseltme töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi'nde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.

Mavi Salon'da düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ile öğretim üyeleri katıldı.

Rektör Kazım Uysal, akademik kadroların bekletilmeden hak sahiplerine verilmesinin insani bir görev olduğunu belirterek akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutladı. Eğitim Fakültesi ile iftihar ettiklerini belirten Uysal, yapılan atamalarla fakültenin daha da güçleneceğini ifade etti.

Törende, profesör unvanına yükselen Fakültenin öğretim üyeleri Fulya Topcuoğlu Ünal, Özlem Doğan, Baykal Biçer, doçent unvanına yükselen öğretim üyesi Mustafa Menderes Alyörük, Dr. Öğr. Üyesi unvanına yükselen öğretim üyeleri Tijen Tülübaş ve Ahmet Uslu'ya cübbeleri Rektör Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediyeleri sunuldu.

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