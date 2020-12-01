Domaniç´in dağları manzarasında türkü klibi



Mustafa YİĞİT/ DOMANİÇ (Kütahya),(DHA) KÜTAHYA'da Türk halk müziği sanatçısı Emel Örgün, rengarenk olan Domaniç dağlarında, `Feracemin ucu sırma´ adlı türküye klip çekti.

Domaniç dağları eşsiz manzarasıyla ilgi çekiyor. Özellikle Kocayayla geçidi solan yapraklarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kültür Bakanlığı Türk halk müziği sanatçısı Emel Örgün de, adeta açık hava stüdyoya dönüşen ormanlık alanda klip çekti. Sanatçı Emel Örgün´ün seslendirdiği `Feracemin ucu sırma´ adlı türkünün klibi, yönetmen Nihat Mermer tarafından doğal manzaralar eşliğinde son teknoloji ekipmanlarla tamamlandı.

Doğa fotoğrafçısı ve yönetmen Nihat Mermer, yaz-kış manzara fotoğrafları için geldiği Domaniç´te bu kez klip çekimi yaptıklarını söyledi. Kültür Bakanlığı Türk halk müziği sanatçısı Bursalı Emel Örgün´ün klip çekimlerini tamamladıklarını ifade eden Mermer, "Burada klip çekmek istedik. Bu klipte iki şey hedefledik. Birincisi Domaniç´in eşsiz güzelliklerini Kocayayla´nın harika güzelliklerini Türkiye ile buluşturmak istedik. Çünkü Domaniç´e geldiğinizde yazın ayrı kışın ayrı güzellikler vardır. Domaniç dağlarının yüzlerce farklı bölgesinde yüzlerce renk bizi bekliyor. İşte biz de bu renklerimizi yansıtabilmek amacıyla Domaniç´e geldik. İkinci olarak da `Feracemin ucu sırma´ adlı Türkiye´de çekilmiş çok fazla klip yok. Bu bağlamda yeni teknoloji ile yeniden bir klip yapmak istedik. Böylelikle türküyü de Domaniç dağlarında anlamlandırmak istedik. Bir Kütahyalı olarak benim buradan müzik sektörüne çağrım olacak. Özellikle yönetmenlere tabi ki Türkiye´nin çeşitli yerlerinde çeşitli güzelliklerle dolu ancak Domaniç dağlarını da keşfetmeyi bekliyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2020-12-01 14:49:35



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