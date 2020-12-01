Kütahya'ya şehit ateşi düştü



Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi memleketi Kütahya´nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Ömerbey Mahallesi´nde oturan Ayşe ve Nazım Güler çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler'in acı haberi, ailesine yetkililerce verildi. Acı haber üzerine mahalle ve ev Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Güler´in yakınları evlerinde taziyeleri kabul etti. Şehit Güler´in, yarın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesinde kılınacak ikindi namazı sonrası Ömerbey Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de şehit haberine çok üzüldüklerini ifade ederek, aileye ve Tavşanlı halkına başsağlığı diledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2020-12-01 20:37:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.