Covid-19 tedavisi görürken, aracının kaybolan plakası evinde yenilendi



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)KÜTAHYA'da, koronavirüs nedeniyle evinde tedavi gören Ali Günaydın´ın (69) aracının kaybolan plakası, yardım istediği polis ekiplerince evde işlemleri tamamlanarak çıkarıldı. Aracı kullanmaya başlayan Günaydın´ın torunlarından Mehmet Aydemir, "Bu araç sürekli bize lazım oluyor. Kendileri 14 gün önce karantinaya girdiler. Anneannem Covid-19 tedavisi için hastaneye gitmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bu araç bize lazım oluyor" dedi.

Kütahya´da yaşayan Ali ve Nursel Günaydın çifti, görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca evlerinde tedaviye alındı. Rahatsızlanan Nursel Günaydın ise 3 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Ali Günaydın kısa bir süre önce aracının kaybolan plakasını evden çıkamadığı için yenileyemeyince Kütahya Emniyet Müdürlüğü´nden yardım istedi. Eve gelen Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ali Günaydın´ın resmi işlemlerini yaparak yeni plaka çıkardı.

'ONDAN BUNDAN ARABA İSTİYORDUK'

Yardımına koşan trafik polislerine teşekkür eden Ali Günaydın, "Arabanın plakasını kaybettik. Araba da lazım oluyor. Hanım da hastanede yatıyor, o da korona. Ondan, bundan araba istiyoruz. Torunlar gidiyorlar, eşya götürüyorlar oraya. En sonunda emniyete müracaat ettik. Allah razı olsun işimizi görüverdiler" dedi.

'ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİLER'

Günaydın´ın torunu Mehmet Aydemir ise aracın kendilerine çok lazım olduğunu ancak plakası olmadığı için kullanamadıklarını söyledi. Yardım istedikleri polis ekiplerinin işlemleri evde yaptığını anlatan Aydemir, "Bu araç sürekli bize lazım oluyor. Kendileri 14 gün önce karantinaya girdiler. Anneannem Covid-19 tedavisi için bir hafta sonra hastaneye gitmek zorunda kaldı. Dolayısıyla bu araç bize lazım oluyor. Bir takım günlük ihtiyaçları görmek ve hastaneye gidip gelmek için lazım oluyor. Aracın ön plakası olmadığı için biz bu aracı kullanamıyorduk. Bununla alakalı Emniyet Müdürlüğümüz yardımcı oldu. Emniyet Müdürlüğü´ne aracımızın plakası kaybolduğu için müracaatta bulunduk. Kendileri sağ olsunlar çok yakın olarak ilgilendiler. Buraya dedemin evine bir ekip yönlendirip imzayı aldılar. Emniyet Müdürümüz Necmettin Bey ve Trafik Tescil Şube Müdürümüz Fatih Beye çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-12-02 09:18:26



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