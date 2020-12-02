Afganistan'da su kuyusu sevinci

Afganistan’da Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu, vatandaşlar ve özellikle su taşıyan çocuklar tarafından sevinçle karşılandığı bildirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki hayırseverler tarafından, Afganistan’ın Kunduz şehrindeki 500 kişinin yaşadığı Mulla Rustam Mahallesi’nde, dakikada 30 litre su verimliliği olan ‘KütahyaSimav 3 Su Kuyusu’ adıyla, temiz su kuyusu açıldı. 120 hanelik mahallenin en yakın su kuyusuna uzaklığı 500 metre olduğu belirtildi. Artezyen sondajıyla, içme ve sulama amacıyla açılan kuyunun başında toplanan mahallenin çocukları, suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yardım dernekleri aracılığı ile Afganistan’ın kurak bölgelerine su kuyusu daha açmak için, Simavlı hayırseverin yardımlarının devam ettiği belirtiliyor.

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