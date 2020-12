Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Yılın her günü her yaştan engelli vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmeleri adına kentimizi dizayn ediyoruz" dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temelinin atıldığını ve 2021 yılı içerisinde faaliyete geçeceğini belirten Başkan Işık, "Kütahya Belediyesi olarak biz engellilerimizi sadece 3 Aralık günü hatırlamıyor, Yılın her günü her yaştan engelli vatandaşlarımızın rahat bir yaşam sürmeleri adına kentimizi dizayn ediyoruz. 'Kentleri Engelsizleştiren Belediyecilik' anlayışı ile engelsiz belediyecilik projelerimizi bir bir hayatın içine katıyoruz. Daha işe başlar başlamaz 2 Mayıs 2019 tarihinde Kütahya Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi kurarak işe başladık. Engelli bireylerimiz toplumun her alanında bizlerle birlikte yaşadığı gerçeği ile hareket ederek 287 otobüsü engelli vatandaşlarımızın kullanıma uygun hale getirdik. Artık engelli bireylerimizde kendi başlarına rahat bir şekilde şehir içi ulaşımlarını yapabilecekler. Cadde ve sokaklarda kılavuz yollarımızı yapıyoruz eksik olanları yeniledik. Trafik ışıklarında engelli bireyler için sesli uyarı sistemleri çalışmalarımızı tamamladık. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı ve 2021 yılında faaliyete geçecek. Belediye Hizmet binamızda engelsiz erişime hazır hale getirildi. Engelli bireylerin istihdama kazandırılması adına ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor’ projesi ile ilgili gerekli çalışmalar paydaşlarla birlikte başlatıldı. Yine engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak tıbbi destek imkanı sunuyoruz. Engelli personel istihdamına azami ölçüde riayet edip çalışma hayatına kazandırıyoruz. 326 parkımızı engelli vatandaşlarımızın kullanımı için uygun şartları oluşturduk. Akülü araç sahibi engelli vatandaşlarımızın şarj sıkıntılarını gidermek adına şehrimizin belirli noktalarında 8 adet şarj istasyonu yerleştirdik" diye konuştu.



Su yüzde 50 indirimli

Engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Alim Işık, "Yardıma muhtaç engelli ailelerimize ayni ve nakdi yardımlarımız devam ediyor. Engelli ailelerine de destek olmak adına, engelli bireylerin yaşadığı evlerde su kullanım ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulanıyor. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi 'Her engelli kardeşimin ihtiyaç duyduğu, özlemle beklediği, kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. 'Engelli kardeşimizin ihtiyaç duyduğu kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın bilinmesini istiyor ve Dünya Engelliler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Tüm belediye çalışanlarımız adına kendilerine mutlu ve engelsiz bir hayat dilerim" ifadelerini kullandı.

