Dumlupınar'da halk pazarı kapatıldı

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarının Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde perşembe günü kurulan halk pazarı Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatılmıştır'' dedi.

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