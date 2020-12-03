Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık yürüyüşü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Kışla caddesindeki Engelli vatandaşlar için hazırlanan yürüyüş yolunda, görme engelli Güngör Avcıoğlu ile birlikte farkındalık yürüyüşü yapan Başkan Biçer, herhangi bir Aralıkta değil her zaman engelli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti. Başkan Biçer, “Geçen yıl hizmete aldığımız kışla caddesinde, özellikle engelli vatandaşlarımız açısından uygun olan kaldırımda yürüyerek, tüm dünyaya günün ilk mesajını Simav’dan vermeyi arzu ettik” dedi.

Görme engelli Güngör Avcıoğlu, Dünya Engelliler Günü’nde Başkan ile birlikte yürümekten çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.

Başkan Biçer, Simav Engelliler Kulübü (SENGEL) Dernek Başkanı Canan Yıldırım Ceylan’a, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle çiçek buketi sundu. Başkan Biçer, “Engelli vatandaşların farkına varılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve çalışma arkadaşlarına saygılarımı ve şükranlarımı gönderiyorum. Ayrıca tüm engelli vatandaşlarımıza kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Engel olmayalım destek olalım” diye konuştu.

Simav Engelliler Kulübü (SENGEL) Dernek Başkanı Canan Yıldırım Ceylan, “Bu güne kadar hiç mahçup ve garip olmadık, başımız yere eğilmedi, toplum bizi kabullendi. Bize bu imkanı sunan Tayyip babamın ve Milletvekillerimin ellerinden öpüyorum, saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

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