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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı Engelliler Günü videosu

İHA

Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı Engelliler Günü videosu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk ve Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmenleri öğrencileriyle birlikte Dünya Engelliler Günüyle ilgili anlamlı bir video hazırladı.
Sosyal medyada yayınlanan ve büyük beğeni alan videoda Özel Eğitim öğrencileri Ertuğrul Durmaz ve Ertuğrul Taşkın’ın sevgi dolu halleri, mutluluk saçan gözleri, öğretmenleriyle aralarındaki güzel iletişim izleyenleri mest etti. Özel Eğitim Öğretmenleri Tuğba Özdemir ve Fatma Kurnaz’ın videonun sonunda Dünya Engelliler Günüyle ilgili işaret diliyle verdikleri mesaj ise çok anlamlıydı.
En büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Kurnaz, “Sevgi her türlü engelleri aşar. Ertuğrul’la ilk günden bugüne çok aşamalar kat ettik ve daha da kat edeceğiz. Empati ve tüm sevginizle yaklaştığınızda öğrencinizle aranızda o özel ve güzel bağ oluşuyor. Hazırladığımız video Ertuğrul’la ikimize güzel bir anı olarak kalacak” dedi.
Özel Eğitim Öğretmenlerinden Tuğba Özdemir, “Sadece 3 Aralık’ta değil, her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere de görevler düşmektedir. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için birlikte gayret göstermeliyiz. Bir çocuğun gülüşü ömre bedel, Ertuğrul benim için çok özel ve o gülüşü daim hatırlayacağım” şeklinde konuştu.
Dünya Engelliler Günüyle ilgili hazırladıkları anlamlı bir video için Özel Eğitim Öğretmenleri Fatma Kurnaz ve Tuğba Özdemir’e ve Özel Eğitim öğrencileri Ertuğrul Durmaz ile Ertuğrul Taşkın’a teşekkür eden Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, “Dünya Engelliler Günü toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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