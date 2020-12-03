Ortaokul öğrencilerinden engellilere mesaj var

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Şehitler Ortaokulu öğrencileri, Dünya Engelliler Günü nedeniyle evlerinde hazırladıkları görsellerle engellilere mesaj gönderdiler.

Şehitler Ortaokulu öğrencilerinin evlerinde Dünya Engelliler Günüyle ilgili hazırladıkları şiir, şarkı, drama ve işaret diliyle verdikleri mesajlar öğretmenler tarafından düzenlenerek video haline getirildi. Sosyal medyada yayınlanan video izleyenden büyük beğeni topladı.

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