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DPÜ KUBFA’da Akademik Yükseltme Töreni

İHA

DPÜ KUBFA’da Akademik Yükseltme Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.
Amfi1'de düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ile öğretim üyeleri katıldı.
Rektör Kazım Uysal, akademik kadroların bekletilmeden hak sahiplerine verilmesinin insani bir görev olduğuna ilişkin inancını bir kez daha vurgulayarak akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutladı ve yapılan atamalarla fakültenin daha da güçleneceğini ifade etti.
Törende, Fakültenin profesör unvanına yükselen öğretim üyeleri Yasemin Deniz Koç, Sibel Çelik, Selçuk Yalçın, doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri Tansel Çetinoğlu, Fulya Mısırdalı Yangil ve doktor öğretim üyesi unvanına yükselen öğretim üyeleri Kudbeddin Şeker ve Ahmet Gökçe Akpolat'a cübbeleri Rektör tarafından giydirildi ve öğretim üyelerimize günün anısına hediyeleri sunuldu.
Rektör Uysal, Fakültede bu yıl araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümünde görevli Nesil İşbil ile Finans ve Bankacılık Bölümünde görevli Esra Karpuz ve Ahsen Emir Bulut'u sahneye davet ederek kendilerine görevlerinde başarılar diledi.

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