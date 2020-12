Kalp krizinden hayatını kaybeden Mutlu'nun adı parka verildi

3 Aralık Dünya Engelliler gününde, Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Pandemi dönemi nedeniyle herhangi bir program düzenlenemeyen günde 16 Haziran 2020 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şube Başkanı Mustafa Mutlu’nun ismi ilçenin en büyük parkı olan Engelsiz yaşam parkına verildi. Emet belediye meclisinin 6 Kasım 2020 tarihli meclis toplantısında 70’nolu aldığı karar doğrultusunda park için yaptırılan levha bugün asıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü. Engelli vatandaşlarımızın sadece bir gün değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek kadar, ilçemizde yapılan her çalışmada, mutlaka engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Bugün birazda bizler için buruk geçiyor. Geçen yıl 3 Aralıkta, Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şube Başkanımız sayın Mustafa Mutlu ve ilçe protokolü ile dernek duvarlarına boyalı ellerimizle farkındalık imzalarımızı atmıştık. Ancak 16 Haziran 2020’de kalp krizinden kaybettiğimiz Mustafa Mutlu ağabeyimiz bugün aramızda yok. Bizlerde Emet belediyesi olarak Mustafa Mutlu’nun ismini ve mücadelesini yaşatmak için belediye meclisimiz ile birlikte ilçemizin en büyük parkı olan Emet Engelsiz parkına, Emet Cevizdere Mustafa Mutlu Engelsiz Yaşam Parkı ismini verdik. İlçemizin yüzde 70’inin karantinada olduğu bölgede parkımızda şuan için kullanıma kapalıdır. Ancak ekonomiyi durdurmadan sosyal hayatı yavaşlatma çabaları sonuç vermiş ve Emet ilçemizde vakalarımız yüzde 7080 oranlarında düşmüştür. Bizler engellilerimiz için yaptıklarımızı kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. Yerel yönetimler olarak görevimiz Emet’teki engelli kardeşlerimiz için ilçemizi kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Emet ortaya çıkarmak, onların hayata sıkı sıkıya tutunmalarını, içlerindeki yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Bu vesile ile tekrar dernek başkanımız Mustafa Mutlu’ya yüce Allah’tan rahmet dilerken, tüm kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bir kez daha kutluyor; Fedakârlık abidesi, hayatını evlatlarına adamış bütün engelli annelerinin ellerinden öpüyorum.” dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Doğan 3 Aralık dünya engelliler gününde, makamında Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi özel alt sınıfından Eren Kaymak isimli down sendrolumlu öğrenciyi ağırlayarak kol saati hediye etti. Emet belediyesi kendisine ait 2 işyerini Engelli rehabilitasyon merkezine çevirirken, bu merkezden ilçede Sakatlar Derneği işbirliği ile çeşitli aktiviteler ve engelli vatandaşlara destek sağlanıyor.

