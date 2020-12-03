Kütahya´da yoğun sis; 2 kaza 3 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da etkili olan yoğun sis trafik kazalarını da beraberinde getirdi. 6 aracın karıştığı 2 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

Kütahya´da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 5 metreye kadar düşürürken, trafik kazalarına da neden oldu. KütahyaEskişehir karayolunun 7´nci kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Faysal Özer idaresindeki 01 ACT 076 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Murat Kabadayı idaresindeki 38 HG 846 plakalı kamyonete ve Ayhan Yılmaz idaresindeki 34 DHE 484 plakalı TIR'a çarptı. Savrulan kamyonet, Mustafa Sabancı idaresindeki 43 DU 202 plakalı hafif ticari araca çarpıp, refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve trafik polisi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Faysal Özer ile otobüste yolcu olarak bulunan Erhan Çebel, ambulansta ayakta tedavi edildi. Kaza anını anlatan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Sabancı, "Işıkta bekliyorduk. Havada yoğun sisliydi. Arkamda pikap vardı. Ondan sonra bir ses duyduk. Otobüs araca vurdu, o da bize çarptı. Çok şükür bir şey yok, böyle atlattık" dedi. Otogar mevkisindeki kazada ise Alperen Bözük'ün kullandığı 34 DAD 533 plakalı otomobil, Gürbüz Koçak idaresindeki 64 AAN 665 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2020-12-03 16:19:36



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