Kütahya Belediyesi'ne 'Erişilebirlik' belgesi

Kütahya Belediyesi, 'Erişilebirlik' belgesi aldı. Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleşen 3 Aralık Engelliler Günü toplantısında Kütahya Belediyesine erişilebilirlik belgesi Vali Çelik tarafından Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a verildi.

Kütahya Belediyesi, Ulaşılabilirlik Destek Programı kapsamında, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kütahya Valisi Ali Çelik Kütahya’da engelliler adına faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerini kabul etti. Toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ta katıldı. Vali Çelik toplantının açılış konuşmasında engelli vatandaşlara her alanda destek olduklarını belirtti.



"Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Işık, engelli vatandaşlarımızın şehir hayatında daha kolay bir yaşam sürebilmeleri adına her türlü hizmeti verdiklerini belirtti. Başkan Işık konuşmasında engellilere yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını ve yapamaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Işık “Belediye olarak Kütahya’da yaşayan engellilerimize hizmet vermeye ve yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar ciddi anlamda hizmetlerimiz oldu. Özellikle bu kılavuz yollarda derneklerimizin talepleri vardı. Bazı ana caddelerde kılavuz yollar yoktu. Birçoğunu değiştirdik, yeniledik ve olması gereken şekilde hazır hale getirdik. Yine meclisimizin kararı ile engelli ailelerimize su aboneliğinde yüzde 50 oranında indirim kararı almıştık ve uyguluyoruz. Engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlarımız sürekli devam ediyor ve devam edecek. Sakatlar Derneğimizin de paydaşı olduğu bir projeyi hayata geçirdik. Üniversitemiz, belediyemiz, Kalkınma Ajansımızın desteği ile doğal taşların işlenmesi ile engellilerimizin istihdama kazandırılması konusunda projemizi hayata geçireceğiz. Tüm dernek yöneticilerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"Engelli koordinasyon Merkezi'ni kurduk"

Engellilere yönelik çalışmalardan birisinin de engelli koordinasyon merkezi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Işık “Belediyemizde de engelli hizmetleri koordinasyon merkezi kurduk. Engelli vatandaşlarımız ile birimimiz sürekli birlikteler. İlgili dernekler ile sürekli temas halindeyiz. Kapımız herkese her zaman açık. Belediyemizde personel konusunda dikkate alarak eksik olan 7 engelli vatandaşımızı noter huzurunda kura ile belirledik ve işe aldık. İlave engelli personel almamız gerektiğinde yine aynı şekilde engelli çalışma arkadaşlarımızı alacağız. Bu noktada hayır işlediğimizi gördük. O sevinen insanları görünce çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

"Belgeyi alan ilk belediyeyiz"

Kütahya’da, erişilebilirlik belgesini alan ilk belediyenin Kütahya Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Işık “Kütahya’da birçok kurum ve kuruluşumuz erişebilirlilik belgesi aldı Kütahya Belediyesi’ni de bu alana eklemekten mutluyuz. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma ile engelli derneklerimizden gelen öneriler ve talepler doğrultusunda düzenlemeleri yaptık. Kütahya’da bunu alan il Belediye Kütahya Belediyesi olacak. Toplam 326 adet parkımızın tamamını engellilerimiz için erişilebilir hale getirdik. Ayrıca 287 adet halk otobüsünün tamamını erişilebilir hale getirdik ve engellilerimizin hizmetine sunduk. Zafer Spor Kulübümüzün bazı branşlarının Kütahya Belediye Spor Kulübü adı altına alınması ile ilgili bir talepleri oldu. Bununla ilgili değerlendirmemiz devam ediyor. 2021 yılının da bunu da yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.