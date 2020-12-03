Kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, dün evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Fatma Çeri’yi (66) arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 1 Kasım saat 11.00’de evinden ayrılarak, ağaç altına dökülen kestanelerden başak yapmak üzere dağlık bölgeye giden 3 çocuk annesi Fatma Çeri, Jandarma ekipleri ve AKUT ekipleri tarafından aranıyor. Özel eğitimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalardan henüz olumlu bir sonuç alınamazken, Çeri’nin Simav Hisarardı Mahalles'inde maskesiz olarak görüldüğü belirtildi.

Demirciköy ve Beyceköy dağlık alanlarından sonra, yarın Çavdır Mahallesi üzerindeki dağlık bölgede, arama çalışmalarına devam edileceği bildirildi. Aramalarda drone kullanıldığı belirtildi.

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