Yol süpürme aracı hizmete sunuldu

Kütahya’nın Çavdarhisar Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik bakanlığı desteğiyle alınan yol süpürme aracının hizmete girdiği bildirildi.
Ana caddelerde vakumlu süpürme aracıyla belediye, temizlik hizmetlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştireceğini belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ”Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemlidir. Araç eksikliklerimizi büyük ölçüde tamamladık. Yeni vakumlu süpürme aracımız, yüksek vakum gücü ve geniş süpürme aralığıyla, meydanlarımızı, bulvarlarımızı, pazar yerleri ve yollarımızı modern şekilde temizleme imkanı sunacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.