Kütahya’da tarihi eser operasyonu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki operasyonda tarihi eser niteliğinde 101 adet obje ele geçirildi. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Altıntaş ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde M.U. ve M.P. isimli şüphelilere ait araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, mızrak ucu, yüzük, testi ve diğer objeler olmak üzere toplam 101 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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