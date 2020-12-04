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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeynep, Kütahya'nın yeteneği

İHA

Zeynep, Kütahya'nın yeteneği

Kütahya'da, kemandaki ustalığı ile dikkatleri üzerine çeken 12. sınıf öğrencisi Zeynep Keskin, sözü ve müziği Goran Bregovi’e ait olan 'Ederlezi' isimli şarkıyı, kendi yorumuyla yaptığı tekli çalışmasını sanat severlerin beğenisine sundu.
Enstrümanıyla bir arkadaş gibi bütünleşen Zeynep, farklı tarzlarda yaptığı müziklerle izleyenlerden alkış alıyor.
10 yıldır keman çaldığını belirten Zeynep Keskin, "Keman, yeni başlayanlar için bırakma oranı en yüksek enstrümanlardan birisidir. Çünkü başlangıçta düzgün bir ses bile çıkarılamıyor uzun süreli çalışmalarla üstesinden geliniyor. Bu yüzden enstrümanımızı bir arkadaş, bir dost gibi sevmeliyiz. Kemanla bol bol vakit geçirip doğru ve sistemli bir şekilde çalışılmalı. Enstrüman çalmak, çocuk yaşlarda hayata dair ileride karşılaşacakları zorluklarla hemen pes edilmemelidir" diye konuştu.
Zeynep'in 'Ederlezi' isimli yorumu sosyal medyada ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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