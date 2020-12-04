Kütahya´da 101 tarihi eser ele geçirildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polisin düzenlediği operasyonda 101 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il merkezi ile Altıntaş ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser bulundurduğu yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli M.U. ve M.P., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda farklı dönemlere ait mızrak ucu, testi ve çok sayıda yüzüklerin bulunduğu 101 tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-12-04 12:42:32
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