Tavşanlı'da 'pazar alışverişine tek kişi çıkın' anonsu



Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarında yoğunluk oluştu. Belediye ekipleri hoparlörlerle artan vakalar nedeniyle kapatılması gündemde olan pazarlara tek kişi gelinmesi gerektiği anonsunu yaptı.

Tavşanlı ilçesinde 56 saat sürecek olan sokak kısıtlaması öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Her hafta cumartesi günü kurulan semt pazarı ise kısıtlama nedeniyle bugüne alınırken, alışveriş yapmak isteyenler pazarda sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden kalabalık oluşturdu. İlçede artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapatılması gündemde olan pazarda güvenlik görevlileri giriş ve çıkışlarda kaç kişinin alışveriş için geldiğini kayıt altına aldı. Belediye ekipleri hoparlörler ile pazarda yoğunluk oluşmaması için alışverişlere her aileden 1 kişinin gelmesi gerektiği belirtilerek, "Pazarların kapatılması gündemdedir. Pazarlarımızın kapatılmaması için pazara tek kişi gelinip ihtiyaçlar alındıktan sonra vatandaşların alanı terk etmesi gerekmektedir. Sayın halkımıza ilanen duyurulur" diye anons yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2020-12-04 19:04:45



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