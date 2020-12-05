Simav’ın 'TEMA dedesi' 97 yaşında vefat etti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na (TEMA) hizmet eden, Simav’ın TEMA dedesi Ömer Önder (97) hayatını kaybetti.
Ziraat teknikeri olarak görevinde ve emekliye ayrıldıktan sonraki hayatında da, çevre üzerine yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan Önder, 11 Eylül 1992 yılından bu yana Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA) tüm etkinliklerine katıldı. Simav’daki ağaçlandırma çalışmalarına destek oldu. Hayatı boyunca bilinçli bir toplum oluşturmak adına, toprak, su ve hava kirliliği hakkında öğrencilere eğitimler veren Önder, ailesinin ve yakınlarının katılımıyla Demirciköy aile kabristanında toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.