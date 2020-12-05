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Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü

DHA

Tartıştığı husumetlisini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da Onur E., tartıştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Sarı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Polis Onur E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde, Altıntaş ilçesinde meydana geldi. Onur S., husumetli olduğu Hasan Hüseyin Sarı ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur E. yanında taşıdığı tabancayla Sarı'ya ateş edip kaçtı. Göğsünden yaralanan Hasan Hüseyin Sarı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Altıntaş Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sarı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sarı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastane girişinde sinir krizi geçirdi.
Polis, olayın ardından kaçan Onur E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2020-12-05 18:24:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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