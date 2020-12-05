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Prof. Dr. Duygu Perçin: "Çin aşısı değerli bir aşı" "Çin menşeli aşı şu anda faz 3 çalışmaları yapılan, değerli bir inaktif virüs aşısı"

İHA

Prof. Dr. Duygu Perçin: "Çin aşısı değerli bir aşı" "Çin menşeli aşı şu anda faz 3 çalışmaları yapılan, değerli bir inaktif virüs aşısı"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Çin menşeli aşının şu anda faz 3 çalışmaları yapılan, değerli bir inaktif virüs aşısı olduğunu ifade etti.
Covid19 ve Türkiye’deki son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Perçin Renders, insanların özellikle kapalı alanlarda bir araya gelmesini engellemek gerektiğinin altını çizerek, “Bunun da tek yolu yasakların gelmesi. Yasakların rakamlara ve hastanelerin doluluk oranlarına yansımasını muhtemelen 15 gün içerisinde göreceğiz. 15 günden önce bir sonuç beklemiyoruz. Ama bugünden itibaren 15 gün sonrasında rakamlarda ciddi düşüşler olacağını tahmin ediyorum. Daha önceki yasaklarda da benzer şeyler yaşadık biliyorsunuz. İlk yasaklar geldiğinde de artışta bir koruma sağlamıştık, yani bir artış olmamıştı o sayede. Uzun bir ara verildi. İnsanlar bir araya gelmeye başladı. Bir de soğuk havanın da etkisiyle kapalı alanlarda bir araya geliniyordu. Bu da riski daha çok artırıyor. O yüzden ben 15 gün içerisinde rakamların düşeceğine inanıyorum” dedi.

“Yoğun bakım doluluk oranları giderek artıyor”
Hastanedeki doluluk oranlarının düşürülmeye çalışıldığını ifade eden KSBÜ Rektör Yardımcısı Perçin Renders, “Birçok hastanede artık hastaları yatıracak yer bulamaz olduk. Sürekli yeni yoğun bakım üniteleri ekleniyor. Yani buna rağmen yoğun bakım doluluk oranları giderek artıyor. Biz hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti verememekten endişe etmeye başlıyoruz. Bu sayıları düşürmek önemli, belki onlu, yüzlü rakamlara düşmek bundan sonraki adım. Öncelikle acil durumda bizim hastane doluluk oranlarını, yoğun bakım doluluk oranlarını düşürme yolunda adımlar atmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Bugün kapalı olan yerler açık olabilirdi”
İnsanların uyması gereken kişisel önlemlere uymadığını bunun sonucunda da yasakların zorunlu olarak getirildiğini söyleyen Perçin Renders, “Bugün hala restoranların, kafelerin, okulların açık kalmasıyla devam ediyor olabilirdik ama maalesef insanlar dikkat etmesi gereken kişisel korunma önlemlerine dikkat etmedi. Maske takmamanın yanında insanlar kapalı ortamlarda bir araya geldi. Covid19 olup, hastanede yatıp çıkan kişiyi ziyarete giden insanlar biliyorum. Bakın bunlar çok yanlış şeyler. Hasta ziyareti, başsağlığı ziyaretleri, düğünler, dernekler gibi aktivitelerin yapılmaması lazım” şeklinde konuştu.

“İngiltere’de 5 kişi bir araya gelemiyor”.
İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde çok güzel örneklerinde olduğunu vurgulayan Perçin Renders, “Bu ülkelerde kırmızı alarm durumuna geçildiği zaman 5 kişi bir araya gelemiyor. Ama biz bu tür kısıtlamalara gidemedik maalesef. Hala akşamları 45 aile bir araya gelip sohbet edebiliyor. Bu durumda yapılabilecek tek şey sokağa çıkma yasağıydı” dedi.

“Çin aşısında ciddi bir yan etki görülmedi”
Çin tarafından üretilen Covid19 aşısına da değinerek aşının yan etkilerinin çok düşük derecelerde olduğunu açıklayan Rektör Yardımcısı Renders, “Çin menşeli aşı şu anda faz 3 çalışmaları yapılan, değerli bir inaktif virüs aşısı. Yöntem olarak tarihsel süreçte çok iyi bildiğimiz bir aşı geliştirme prosedürü. Türkiye’de yapılan da dahil, faz 3 çalışmalarında yüzde 5’in altında yan etkileri görüldü. Bu yan etkiler de çok önemsiz; hafif ateş, hafif halsizlik, kolda kızarıklık gibi çok önemsiz yan etkilerdi. Ciddi bir yan etki görülmedi. Tabii aşılananlar bir yıl boyunca takip edilecek. Bir yılsonunda başka yan etkiler çıkar mı, elbette bunlar da araştırılacak ama şu kısa dönemde önemli bir yan etkisinin olmaması çok güzel bir gelişme. Zaten inaktif virüs aşılarının güvenli olduğunu da biliyoruz. Yani daha önce de başka aşıları da bu şekilde ürettik, kullandık. Dolayısıyla bu aşıdan korkulmasına gerek yok. Kesinlikle Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın görüşlerine katılıyorum. Bu aşının hızla yaygınlaştırılması ve herkes tarafından yaptırılması gerekiyor. Covid19 ağır bir enfeksiyon. Yapılabilecek tek şey aşı” diye konuştu.

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