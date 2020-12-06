Nüfusun yüzde 70´i karantinadaki ilçede sıkı denetim



Ercan KOLKU/EMET(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın 12 bin nüfuslu Emet ilçesinde, koronavirüs vaka sayısında artış nedeniyle 4 mahalledeki 82 sokak ve cadde, geçen 24 Kasım´da 14 gün süreyle karantinaya alındı. Nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin koronovirüs karantinasında olduğu belirtilen ilçede, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte ilçedeki denetimler artırıldı. İlçe halkının kısıtlamalara uyduğu görüldü.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık 12 bin nüfuslu Emet ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde 58 cadde ve sokak, Hamam Mahallesi'nde 14 cadde ve sokak, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 cadde ve bu caddeler üzerine bulunan evler ile Esentepe Mahallesi'nde 1'inci ve 4'üncü etap TOKİ konutları ve 6 caddede geçen 24 Kasım günü 14 günlük karantina kararı aldı.

DENETİMLER ARTIRILDI

Yarın sona erecek olan koronavirüs karantinasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı´nın aldığı hafta sonu yasağı çıkma kısıtlaması da denetimlerin artırılmasına neden oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında hükümet meydanı, şehir otogarı, Kaplıcalar ve Kaynarca caddelerinde gün boyu denetim yaptı. Araç ve yayalarda sokağa çıkma belgesi olup olmadığını denetlendi. Yaklaşık yüzde 70´i koronavirüs karantinasında olduğu belirtilen ilçede halkının genel olarak sokağa çıkma yasaklarına uyduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2020-12-06 14:32:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.