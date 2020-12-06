En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda talep eden vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar için seferber oldu.

Vefa Destek Grubundan gelen ihtiyaç listelerini alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, talep eden vatandaşların market alışverişlerini, su dolumu kartlarına yükleme işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca doğalgaz faturalarını ödedi. Kapılarına kadar ihtiyaçları teslim edilen vatandaşlar, Belediye Zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.