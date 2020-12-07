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Kütahya'da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

İHA

Kütahya'da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Plakası belirlenen ve içerisinde H.E., Y.A. ve M.G. isimli şahısların bulunduğu araç, KütahyaTavşanlı karayolu üzerinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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